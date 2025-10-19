«Самая счастливая и самая красивая»: Куртукова поделилась с Life.ru своим словом года

Татьяна Куртукова назвала слово года. Видео © Life.ru.
«Моё слово — счастье. Честно вам скажу, я самая счастливая, самая красивая. Просто, в самом деле, моя семья, мои близкие, мои друзья, окружают заботой, таким теплом, что я себя чувствую самым счастливым человеком. У меня есть любимая работа, любимая моя команда, которая делает всё для того, чтобы я воплощала все свои креативные идеи и реализовывала их», — призналась артистка.
