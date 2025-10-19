Ричмонд
Bloomberg: в ЕС вынуждены использовать замороженные активы из-за нехватки денег

В Европейском союзе готовы использовать замороженные российские активы для финансирования Украины из-за нехватки финансирования. Об этом заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

