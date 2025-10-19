Россияне ринулись скупать «домашние» сауны в преддверии зимы

Ранее Life.ru рассказывал, что в России набирает популярность процедура скротокса — инъекций ботокса в мошонку для эстетической коррекции. Как сообщают врачи, эффект от процедуры проявляется сразу и сохраняется до полугода, устраняя морщины и регулируя потоотделение. Однако специалисты предупреждают о возможных побочных эффектах, включая снижение чувствительности, ухудшение качества спермы и фертильности, и подчёркивают необходимость обязательной консультации перед процедурой.