В Кабардино-Балкарии спасли пациента с раком четвёртой стадии и метастазами

В Кабардино-Балкарии врачи онкодиспансера вылечили пациента с раком IV стадии и метастазами. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона. Мужчина поступил в клинику с сильными болями в животе. После обследования была обнаружена опухоль кишечника (5 см) и почки (4 см), а также множественные метастазы в печени.