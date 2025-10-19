Израиль приостановил доступ гуманитарной помощи в сектор Газа

Израильское политическое руководство решило приостановить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа на фоне обострения ситуации в анклаве. Об этом сообщает портал Ynet.
Доставка помощи временно прекращена «до дальнейшего уведомления».
Власти Израиля объяснили это решение нарушением режима прекращения огня и возложили ответственность за эскалацию на палестинское движение ХАМАС.
Кроме того, ЦАХАЛ сообщила, что в южной части сектора Газа 19 октября погибли два израильских военных. Ещё один солдат получил тяжёлые ранения и был эвакуирован в госпиталь.
Израильская армия начала серию ударов по объектам палестинской группировки ХАМАС на юге сектора Газа, обвинив палестинцев в нарушения перемирия.