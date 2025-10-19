Вольфович призвал европейских руководителей одуматься и перестать угрожать самим себе

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейским руководителям стоит одуматься и перестать угрожать самим себе. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Вольфович: Европа делает все, чтобы украинский конфликт разгорался все больше.
«Руководству Германии, Польши, стран Прибалтики, вообще европейским руководителям стоит одуматься. Ведь посмотрите, куда катится Европа. Ведь не Беларусь угрожает Европе, и не Российская Федерация угрожает Европе. Они сами себе угрожают. Сегодня они милитаризируются. У них все деньги в ущерб социально-экономическим проектам идут на нужды обороны», — заметил Александр Вольфович. По его словам, это страшная ситуация. Безумное увеличение численности вооруженных сил в Европе объяснить нечем.
«Да, они говорят, что им угрожает Беларусь, угрожает Российская Федерация. Но мы же видим, как средства разведки западных стран практически безостановочно летают вдоль наших границ. За сутки 15 самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов осуществляли разведку вдоль границ Республики Беларусь. И так практически каждые сутки. То есть они прекрасно видят, что сегодня происходит на нашей территории. И видят, что мы не угрожаем Западу ни в коей мере, — подчеркнул госсекретарь Совбеза. — Поэтому надо одуматься, надо остановиться и действительно смотреть на эти вопросы по-другому: как сделать лучше для своего населения».-0-