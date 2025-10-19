Вольфович призвал европейских руководителей одуматься и перестать угрожать самим себе

«Да, они говорят, что им угрожает Беларусь, угрожает Российская Федерация. Но мы же видим, как средства разведки западных стран практически безостановочно летают вдоль наших границ. За сутки 15 самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов осуществляли разведку вдоль границ Республики Беларусь. И так практически каждые сутки. То есть они прекрасно видят, что сегодня происходит на нашей территории. И видят, что мы не угрожаем Западу ни в коей мере, — подчеркнул госсекретарь Совбеза. — Поэтому надо одуматься, надо остановиться и действительно смотреть на эти вопросы по-другому: как сделать лучше для своего населения».-0-