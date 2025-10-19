В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность»

В Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность» на всей территории региона, над рядом районов также действует план «Ковер». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
