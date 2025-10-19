Ричмонд
«10 лет не выкинешь»: Киркоров впервые прокомментировал интервью Пугачевой

Певец Филипп Киркоров впервые прокомментировал недавнее интервью артистки Аллы Пугачевой. Видео с его комментарием появилось в Telegram-канале Super.ru.

— Что я могу сказать? Это мой близкий человек, 10 лет не выкинешь из истории моей жизни. Я благодарен, она меня многому научила, — сказал он.

Киркоров отметил, что годы, проведенные с Пугачевой, были счастливыми для него, поэтому у него нет к ней никаких претензий. Он также назвал ее «великой певицей нашего времени», говорится в публикации.

Кроме того, певец охарактеризовал песни Аллы Пугачевой как «высокое искусство» и «целая жизнь». Он добавил, что артистка вместе с такими исполнителями, как Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха и Лев Лещенко, является «классиком» и «корнями», а ее творчество он назвал «глубоким и настоящим». Он также заявил, что хотел бы включить в школьную программу песни исполнительницы.

Депутат Государственной думы Александр Шолохов заявил, что не удивился инициативе народного артиста России. Он отметил, что такой способ часто используется для продвижения творчества менее известных авторов.