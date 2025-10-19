«10 лет не выкинешь»: Киркоров впервые прокомментировал интервью Пугачевой

Кроме того, певец охарактеризовал песни Аллы Пугачевой как «высокое искусство» и «целая жизнь». Он добавил, что артистка вместе с такими исполнителями, как Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха и Лев Лещенко, является «классиком» и «корнями», а ее творчество он назвал «глубоким и настоящим». Он также заявил, что хотел бы включить в школьную программу песни исполнительницы.