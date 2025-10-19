Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Marca: испанский тренер Луис Гарсия может возглавить московский «Спартак»

Согласно данным Marca, в настоящее время Луис Гарсия ведет переговоры со «Спартаком» по заключительным деталям контракта.

Источник: Аргументы и факты

Пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» может занять испанский специалист Луис Гарсия. Соответствующую информацию передает издание Marca.

52-летний тренер покинул «Алавес» в декабре прошлого года, где работал с 2022 года. В его профессиональной карьере также руководство такими клубами, как «Мальорка», «Вильярреал» и «Хетафе».

Согласно данным Marca, в настоящее время Луис Гарсия ведет переговоры со «Спартаком» по заключительным деталям контракта.

Интерес к приглашению испанского специалиста ранее проявлял спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао, также являющийся выходцем из Испании.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Спартака» был задержан за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.