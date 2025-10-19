Marca: испанский тренер Луис Гарсия может возглавить московский «Спартак»

Пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» может занять испанский специалист Луис Гарсия. Соответствующую информацию передает издание Marca.
52-летний тренер покинул «Алавес» в декабре прошлого года, где работал с 2022 года. В его профессиональной карьере также руководство такими клубами, как «Мальорка», «Вильярреал» и «Хетафе».
Согласно данным Marca, в настоящее время Луис Гарсия ведет переговоры со «Спартаком» по заключительным деталям контракта.
Интерес к приглашению испанского специалиста ранее проявлял спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао, также являющийся выходцем из Испании.
Ранее сообщалось, что бывший футболист «Спартака» был задержан за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.