Вольфович рассказал, как в Беларуси развивается антидроновая защита

«Она комплексная — антидроновая защита. Это не просто поставить какой-то прибор. Это и различные инженерные сооружения (маскировочные сети, защитные сети, тросовые сооружения, экраны для противодействия электромагнитным волнам, инфракрасному излучению), и непосредственно сами приборы радиоэлектронной борьбы, и комплекс мер по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям и других служб», — рассказал госсекретарь Совбеза. -0-