Астрономы нашли самую «чистую» звезду во Вселенной

Предполагается, что все звезды данного типа давно прошли свой жизненный путь, однако их химическое «наследие» может сохраниться в звездах последующих поколений. В результате анализа химического состава звезды J0715−7334 было зафиксировано рекордно низкое содержание металлов — менее 7,8 × 10⁻⁷. Это значение почти вдвое ниже, чем у предыдущего рекордсмена — звезды J1029+1729. Исследователи отдельно отметили, что содержание углерода у J0715−7334 также является исключительно низким, что отличает ее от других подобных объектов.