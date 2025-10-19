Астрономы нашли самую «чистую» звезду во Вселенной

Астрономы сообщили об обнаружении SDSS J0715−7334 — звезды, которая потенциально является самой «чистой» среди всех известных. Об этом рассказали в исследовании, опубликованном на arXiv.
SDSS J0715−7334 находится в Галактике Млечный Путь. Ученые предполагают, что она могла образоваться из материала, обогащенного всего одной звездой из так называемого «населения III» — первых звезд Вселенной, которые до сих пор не были непосредственно зафиксированы.
Согласно астрофизическим моделям, звезды «населения III» возникли вскоре после Большого взрыва и состояли исключительно из первичных водорода и гелия. Эти звезды были чрезвычайно массивными, горячими и имели короткий жизненный цикл. Поскольку они не содержали тяжелых элементов (тяжелее гелия), их часто именуют безметалльными.
Предполагается, что все звезды данного типа давно прошли свой жизненный путь, однако их химическое «наследие» может сохраниться в звездах последующих поколений. В результате анализа химического состава звезды J0715−7334 было зафиксировано рекордно низкое содержание металлов — менее 7,8 × 10⁻⁷. Это значение почти вдвое ниже, чем у предыдущего рекордсмена — звезды J1029+1729. Исследователи отдельно отметили, что содержание углерода у J0715−7334 также является исключительно низким, что отличает ее от других подобных объектов.
— J0715−7334 — самая «чистая» из всех известных звезд: в ней почти нет тяжелых элементов. Скорее всего, она сформировалась из газа, обогащенного веществом лишь одной звезды первого поколения — массивной сверхновой в 30 солнечных масс, — отмечается в статье.
Также говорится, что звезда вращается по орбите в удаленном гало (подсистеме) Млечного Пути, что исключает возможность ее «загрязнения» тяжелыми элементами в более поздние периоды. Это позволяет рассматривать ее как потенциально «первозданную» звезду, наиболее близкую к звездам первого поколения.
Несмотря на то что прямое наблюдение звезд населения III пока не осуществлено, открытия, подобные J0715−7334, помогают ученым приблизиться к пониманию природы первых светил во Вселенной. Их изучение также имеет большое значение для осмысления ранних этапов химической эволюции галактик.
Среди других интересных открытий в космической сфере — ученые предположили, что сигнал GW190521, который был зафиксирован в 2019 году, может иметь происхождение из другой Вселенной. В отличие от других гравитационных волн, он был очень коротким, продлившись десятую долю секунды, и не содержал типичной фазы сближения, что заставило исследователей искать нестандартные объяснения.