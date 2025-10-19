МВД: Москвич потерял рекордные 450 млн рублей из-за кибермошенников

Как писал сайт KP.RU, в начале октября стало известно, что российские компании столкнулись с резким ростом кибератак через «умные» гаджеты и уязвимое ПО. За девять месяцев этого года число таких инцидентов увеличилось на 124% по сравнению с 2024 годом. Киберпреступники используют для атак не только флэшки, но и портативные колонки, зарядные станции, Wi-Fi-лампы и даже кружки с подогревом. Эти устройства становятся каналом для внедрения вирусов и утечки данных.