Макрон заверил, что украденные в Лувре драгоценности найдут

Эммануэль Макрон сообщил, что во Франции специалисты предпринимают всевозможные меры по поиску укравших драгоценности в Лувре.

Источник: Аргументы и факты

Лидер Франции Эммануэль Макрон заверил, что ограбившие музей Лувр понесут наказание, а украденные ценности найдут.

«Ограбление Лувра — это посягательство на наследие, которым мы дорожим, поскольку оно является частью нашей истории. Мы найдем экспонаты, а виновные будут привлечены к ответственности», — написал Эммануэль Макрон в соцсети.

Президент добавил, что для этого специалисты предпринимают всевозможные меры.

Ранее сообщалось, что преступники украли из Лувра девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. Как уточнялось, в ограблении участвовала группа из четырех человек. Двое из них непосредственно проникли в музей, а двое других обеспечивали отход.