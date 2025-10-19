Макрон заверил, что украденные в Лувре драгоценности найдут

Ранее сообщалось, что преступники украли из Лувра девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. Как уточнялось, в ограблении участвовала группа из четырех человек. Двое из них непосредственно проникли в музей, а двое других обеспечивали отход.