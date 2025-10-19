Глава Киевского патриархата Филарет потребовал, чтобы его отпевали не в ПЦУ

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет распорядился не допускать архиереев Православной церкви Украины к проведению своего отпевания. Соответствующее духовное завещание было обнародовано пресс-службой УПЦ КП.
В документе, подписанном 19 октября во Владимирском соборе, Филарет подчеркнул, что остается «пожизненно избранным предстоятелем УПЦ КП». Он также опроверг свой статус «почетного патриарха ПЦУ», который ему приписывают представители данной церковной структуры.
Также в завещании содержится призыв к епископату и верующим всех направлений украинского православия «преодолеть разногласия и объединиться в единую автокефальную церковь». Для достижения этой цели Филарет предложил провести объединительный собор в Киеве.
