В МВД назвали рекордную сумму ущерба от кибермошенничества

Житель столицы потерял рекордные 450 миллионов рублей из-за действий кибермошенников. Об этом сообщил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России по Москве Антон Кононенко.
— Самая высокая сумма ущерба по кибермошенничеству в Москве — 450 миллионов рублей, — рассказал он.
Кононенко добавил, что афера была осуществлена весной 2025 года.
По его словам, в течение последних трех лет ведомство фиксирует рост сумм ущерба от таких преступлений. Если ранее ущерб составлял 15−50 тысяч рублей, то теперь мошеннические действия «стали совершаться за миллион рублей и выше», передает «Интерфакс».
Мошенники также часто обманывают население под видом сотрудников ФСБ. Недавно аферисты предприняли попытку обмануть благотворительный фонд «Батальон» в Дубне. Злоумышленник под видом сотрудника ФСБ хотел получить полмиллиона рублей за эвакуацию якобы попавших в плен военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Мошенника вычислили и задержали. Его заключили под стражу и возбудили уголовное дело.