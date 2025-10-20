Ричмонд
В Крыму сирота семь лет не может получить жилье

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Жительница Керчи, которая в несовершенном возрасте осталась без попечения родителей, семь лет не может получить положенное ей по закону жилье. О нарушении своих жилищных прав она сообщила в информационный центр СК России.

Источник: РИА "Новости"

«С 2018 года девушка состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, однако до настоящего времени ее права не реализованы. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении СК.

По данному обращению Следком по Крыму и Севастополю организовал процессуальную проверку. Доложить о промежуточных результатах и принятом по итогам решении поручил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — отмечается в сообщении.