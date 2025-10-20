В Крыму сирота семь лет не может получить жилье

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Жительница Керчи, которая в несовершенном возрасте осталась без попечения родителей, семь лет не может получить положенное ей по закону жилье. О нарушении своих жилищных прав она сообщила в информационный центр СК России.