Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова введены временные ограничения

Ограничения затрагивают аэропорт «Гагарин» в Саратове, аэропорт «Донское» в Тамбове, а также аэропорт Пензы.

В аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Соответствующая информация была распространена через Telegram-канал представителя ведомства Артема Кореняко. В сообщении указано, что ограничения затрагивают аэропорт «Гагарин» в Саратове, аэропорт «Донское» в Тамбове, а также аэропорт Пензы.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось также, что в аэропорту столицы Бангладеш приостановили полеты из-за пожара.