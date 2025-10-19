В аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Соответствующая информация была распространена через Telegram-канал представителя ведомства Артема Кореняко. В сообщении указано, что ограничения затрагивают аэропорт «Гагарин» в Саратове, аэропорт «Донское» в Тамбове, а также аэропорт Пензы.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось также, что в аэропорту столицы Бангладеш приостановили полеты из-за пожара.