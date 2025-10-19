Директор РНПЦ детской хирургии: результаты выживаемости тяжелых пациентов в Беларуси очень хорошие

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты выживаемости тяжелых пациентов РНПЦ детской хирургии очень хорошие. Это отметил директор РНПЦ, главный внештатный детский кардиохирург Минздрава Константин Дроздовский в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
«У нас очень хорошие результаты выживаемости. За последние лет десять, что мы занимаемся этой проблемой, провели через процедуру ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации. — Прим. БЕЛТА) около 160 детей, и где-то около 80 из них выжили», — сказал Константин Дроздовский, добавив, что без этой процедуры такие пациенты выжить точно не смогли бы.
По словам директора, недавно центр закупил два аппарата для проведения процедуры в условиях транспорта. «Они миниатюрные, хорошо входят в автомобиль, который с бригадой забирает пациента в областном центре — Гомеле, Могилеве, Витебске», — уточнил он.
Отвечая на вопрос насчет того, что Беларусь якобы чрезмерно социальное государство, директор центра дал понять, что слабо себе представляет, чтобы врачи, помогая маленьким пациентам, руководствовались таким критерием, как «дальнейшая нужность государству».
«Я понимаю, что это те вещи, которые для любого государства важны. Но ведь это пахнет, мягко говоря, цинизмом», — уверен Константин Дроздовский. Он считает, что ни один врач, если ему сказать, что «по статистике, этот ребенок не сможет работать и зарабатывать, платить налоги», не остановит оказание помощи.
Вместе с тем, добавил директор центра, медики всегда честно сообщают родственникам пациентов либо самим пациентам, если они постарше, о возможных результатах и проценте осложнений после операций и в целом лечения. Так, кто-то станет абсолютно здоровым, кто-то будет иметь ограничения, а кто-то — требовать совершенно иного ухода в силу тяжести состояния.
Система здравоохранения любой страны преследует основную цель — жизнь и здоровье гражданина. В Беларуси всегда борются за жизнь и здоровье каждого пациента, подчеркнул Константин Дроздовский. -0-