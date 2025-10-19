Директор РНПЦ детской хирургии: результаты выживаемости тяжелых пациентов в Беларуси очень хорошие

«У нас очень хорошие результаты выживаемости. За последние лет десять, что мы занимаемся этой проблемой, провели через процедуру ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации. — Прим. БЕЛТА) около 160 детей, и где-то около 80 из них выжили», — сказал Константин Дроздовский, добавив, что без этой процедуры такие пациенты выжить точно не смогли бы.