Ювелир из Парижа усомнился в подлинности украденных из Лувра ценных экспонатов

«Я — торговец украшениями в Париже уже 25 лет. Небольшие, маленькие украшения. Но у меня — противовзломное стекло. Его не разобьют за семь минут», — рассказал Туркуа.
По мнению ювелира, сама организация безопасности в музее вызывает вопросы. Он указал, что в крупных ювелирных бутиках используются витрины с автоматическими сейфами, куда падают украшения при попытке взлома.
«Как можно представить, что такие сокровища — самые крупные бриллианты французской короны — не защищены противовзломными витринами? Или это выставочные копии?» — отметил он.
Туркуа добавил, что после инцидента руководству музея, вероятно, зададут многочисленные вопросы.
Ограбление Лувра произошло 19 октября. По информации газеты Le Parisien, несколько преступников разбили окна в музее и похитили ювелирные украшения. Им удалось скрыться. Сообщалось, что злоумышленники были вооружены. Администрация Лувра закрыла музей для посещения. По словам министра культуры Франции Рашиды Дати, ограбление в Лувре совершили профессионалы. Преступникам потребовалось четыре минуты.
По информации Le Parisien, сломанную корону супруги императора Наполеона III Евгении нашли недалеко от Лувра после ограбления. Как отметил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, ограбление заняло семь минут. Впоследствии издание отметило, что преступники не тронули крупнейший бриллиант из коллекции Наполеона «Регент» весом более 140 каратов. Уточняется, что в результате происшествия были похищены предметы с витрин «Наполеон» и «Французские монархи».