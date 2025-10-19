Ювелир из Парижа усомнился в подлинности украденных из Лувра ценных экспонатов

По информации Le Parisien, сломанную корону супруги императора Наполеона III Евгении нашли недалеко от Лувра после ограбления. Как отметил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, ограбление заняло семь минут. Впоследствии издание отметило, что преступники не тронули крупнейший бриллиант из коллекции Наполеона «Регент» весом более 140 каратов. Уточняется, что в результате происшествия были похищены предметы с витрин «Наполеон» и «Французские монархи».