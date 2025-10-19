FT: Трамп признал силу экономики России на встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп признал эффективность российской экономики и призвал украинскую сторону рассмотреть предложения Москвы по урегулированию конфликта. Об этом американский лидер заявил на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
