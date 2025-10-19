Российские паралимпийцы завоевали 14 медалей на ЧМ по пауэрлифтингу в Каире

Российские паралимпийцы, которые выступили на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Каире с национальными флагом и гимном, взяли 14 медалей.
Спортсмены из России завоевали четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых наград и заняли шестое место в медальном зачете.
Первое место чемпионата заняла команда Китая, завоевав 13 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые награды, второе место — спортсмены из Египта, получившие 11 золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей награды, третьими стали нигерийцы с восьмью золотыми, семью серебряными и пятью бронзовыми наградами.
Ранее Паралимпийский комитет РФ сообщил, что сборная России по пауэрлифтингу поучаствовала в церемонии открытия чемпионата мира с национальным флагом.
Напомним, чемпионат мира проходил в Каире с 11 по 18 октября. В составе российской сборной выступили 24 спортсмена. В последний раз российские паралимпийцы выступали под нацфлагом на мировом первенстве по пауэрлифтингу в 2019 году.