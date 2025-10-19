Гол Тюкавина на последних минутах спас «Динамо» от поражения в матче с «Ахматом»

Казалось, что грозненцы обеспечат себе победу, когда на 88-й минуте Эгаш Касинтура эффектно поразил ворота после изящной передачи пяткой от Мохамеда Конате. Но в компенсированное время Константин Тюкавин, недавно вернувшийся в состав после травмы, сравнял счёт и принёс своей команде важное очко.