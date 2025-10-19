Зеленский в интервью телеканалу NBC снова запутался в английском языке

Кроме того, отвечая на вопрос ведущей о том, не разочарован ли он тем, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался согласовать поставки ракет Tomahawk, Зеленский дал неопределенный ответ, который можно трактовать как «конечно, я хочу» или «конечно, я не буду». Он не уточнил свою мысль, но добавил, что в Киеве понимают, как могут использовать эти ракеты.