Насколько фликеры улучшают видимость пешехода, рассказали в столичной ГАИ

В столичной Госавтоинспекции напомнили, что пешим участникам дорожного движения следует передвигаться только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а переходить проезжую часть по пешеходным переходам. «Помните, что даже если для пешеходов загорелся зеленый сигнал на светофоре, не нужно сразу идти через дорогу, необходимо посмотреть налево и направо, убедившись, что водители вас видят и пропускают», — порекомендовали в УГАИ ГУВД. -0-