Насколько фликеры улучшают видимость пешехода, рассказали в столичной ГАИ

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Насколько фликеры улучшают видимость пешехода, рассказали БЕЛТА в столичной ГАИ.
УГАИ ГУВД Минского горисполкома напомнило уязвимым участникам дорожного движения о необходимости обезопасить себя с помощью световозвращающих элементов. Фликеры значительно повышают видимость на неосвещенной дороге и снижают риск возникновения ДТП с участием пешеходов. «Если у машины включен ближний свет, то обычного пешехода водитель увидит с расстояния 30 м, а использование световозвращателя увеличивает эту цифру до 150 м», — уточнили в ГАИ.
Фликеры рекомендуют размещать на верхней одежде, шапках, а также на рюкзаках и сумках.
В столичной Госавтоинспекции напомнили, что пешим участникам дорожного движения следует передвигаться только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а переходить проезжую часть по пешеходным переходам. «Помните, что даже если для пешеходов загорелся зеленый сигнал на светофоре, не нужно сразу идти через дорогу, необходимо посмотреть налево и направо, убедившись, что водители вас видят и пропускают», — порекомендовали в УГАИ ГУВД. -0-