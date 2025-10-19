На границе Бразилии и Перу нашли новый вид лягушки с уникальным «криком»

«Нас больше всего поразило, насколько строго этот вид зависит от бамбука гуадуа. В отличие от других видов, где это поведение характерно только для отдельных популяций, R. hwata, похоже, полностью привязан к этим зарослям», — рассказал ведущий автор работы Эван Туоми.