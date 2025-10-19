Ричмонд
На границе Бразилии и Перу нашли новый вид лягушки с уникальным «криком»

Новый вид лягушки, который нашли на границе Бразилии и Перу, получил название Ranitomeya hwata.

Источник: Аргументы и факты

На границе Перу и Бразилии обнаружили новый вид миниатюрной ядовитой лягушки рода Ranitomeya. Результаты исследования опубликованы в журнале Zootaxa.

Новый вид получил название Ranitomeya hwata. По словам ученых, эти лягушки отличаются своими особыми звуками. Они довольно длинные, с большим числом импульсов и чуть повышенной частотой по сравнению с другими лягушками соответствующего рода. Отмечается, что Ranitomeya hwata предпочитают находиться в зарослях бамбука гуадуа.

«Нас больше всего поразило, насколько строго этот вид зависит от бамбука гуадуа. В отличие от других видов, где это поведение характерно только для отдельных популяций, R. hwata, похоже, полностью привязан к этим зарослям», — рассказал ведущий автор работы Эван Туоми.

Ранее сообщалось, что в Байкале обнаружили новый вид бесцветных рыб без глаз.