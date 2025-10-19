Японец обманул сервисы доставки и два года ел бесплатно

Японец обманул службы доставки еды и два года питался бесплатно. О необычной истории рассказали в СМИ.
38-летний безработный мужчина успел пообедать более тысячи раз. Он заказывал еду с бесконтактной доставкой, а затем утверждал, что не получил заказ, в результате чего ему возвращали деньги. Чтобы избежать разоблачения, он создал 124 аккаунта на сервисе доставки под вымышленными именами, использовал разные сим-карты для входа, а затем быстро удалял аккаунты.
В итоге он съел бесплатной еды на сумму, эквивалентную двум миллионам рублей, передает News.ru.
Часто люди стараются нажиться за счет маркетплейсов, придумывая всевозможные схемы для обмана интернет-магазинов. В середине июня полицейские задержали в столице сотрудника ПВЗ, который украл дорогостоящие гаджеты. Житель Москвы подменил их на несоответствующий товар и оформил возврат, тем самым он похитил товары на сумму более 460 тысяч рублей. Молодого человека задержали, а затем избрали ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Подобным промышляют не только пользователи, но и работники магазинов. До этого правоохранители задержали сотрудника маркетплейса, который украл со склада телефоны на 600 тысяч рублей. Задержанным оказался 21-летний мужчина. Похищенные телефоны он продал, а деньги потратил на собственные нужды.