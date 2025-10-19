Японец обманул сервисы доставки и два года ел бесплатно

Часто люди стараются нажиться за счет маркетплейсов, придумывая всевозможные схемы для обмана интернет-магазинов. В середине июня полицейские задержали в столице сотрудника ПВЗ, который украл дорогостоящие гаджеты. Житель Москвы подменил их на несоответствующий товар и оформил возврат, тем самым он похитил товары на сумму более 460 тысяч рублей. Молодого человека задержали, а затем избрали ему меру пресечения в виде домашнего ареста.