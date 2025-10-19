Патриарх Кирилл в Ростове освятил главный храм Южного военного округа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Святого Георгия Победоносца — главного воинского храма Южного военного округа. Он также совершил в нём первую божественную литургию.
На богослужении присутствовали замглавы Минобороны России генерал армии Виктор Горемыкин, полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В проповеди патриарх подчеркнул, что строительство и освящение храмов — это духовный фундамент, на котором строится всестороннее развитие народа, а значит, и основа государственной мощи и суверенитета. Он назвал южные рубежи России землёй, «отмеченной многими воинскими подвигами».
«Люди вернулись к вере православной, и в этом — великая сила и нашего воинства, и нашего народа», — отметил он.
По окончании литургии патриарх Кирилл наградил командующего Южным военным округом генерал-полковника Александра Санчика орденом святого благоверного великого князя Димитрия Донского III степени. Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени был вручён Герою России генералу армии Александру Дворникову.
Также патриарх Кирилл передал митрополиту Меркурию памятные крест и панагию, а храм получил икону Спаса Нерукотворного.
«Пусть этот образ хранит наши Вооружённые силы, а военным даёт возможность, обращаясь к нему, просить у Господа помощи в несении ратного подвига. Пусть Господь хранит Вооружённые силы РФ и этот замечательный, исполненный героизма казачий край. С праздником вас ещё раз!» — сказал глава РПЦ, вручая икону.
Храм Святого Георгия Победоносца, вмещающий до 2500 человек, стал обладателем самого большого мозаичного купола в стране. Комплекс площадью 3,5 гектара включает не только храм, но и воскресную школу, патриотический центр, ремесленные мастерские, а также детские и спортивные площадки.
