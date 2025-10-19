Патриарх Кирилл в Ростове освятил главный храм Южного военного округа

«Пусть этот образ хранит наши Вооружённые силы, а военным даёт возможность, обращаясь к нему, просить у Господа помощи в несении ратного подвига. Пусть Господь хранит Вооружённые силы РФ и этот замечательный, исполненный героизма казачий край. С праздником вас ещё раз!» — сказал глава РПЦ, вручая икону.