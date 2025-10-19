Ричмонд
В КГБ Белоруссии заявили о работе по возможным контактам Лукашенко и Зеленского

Специальные службы Белоруссии занимаются подготовкой возможных встреч между президентом страны Александром Лукашенко и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1».

— Мы придерживаемся позиции, что необходимо встречаться и находить консенсус. Но многое зависит и от украинской стороны, — заявил Тертель.

26 сентября президент Белоруссии заявил, что хотел бы встретиться и поговорить с Зеленским. Он высказал мнение, что пора начать консультации по урегулированию конфликта.

Однако потом Зеленский нахамил Александру Лукашенко в ответ на его слова о мирном урегулировании украинского конфликта. Он отметил, что ему «трудно реагировать» на то, что говорит белорусский лидер. Зеленский заявил, что Лукашенко «живет в своем мире». В ответ на это белорусский лидер назвал слова украинского коллеги «чепухой».

Белорусский президент также заявил о существования хорошего предложения по урегулированию конфликта на Украине, которое в том числе услышано президентом США Дональдом Трампом.

