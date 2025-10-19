Ричмонд
Parisien: украденная из Лувра подвязка императрицы стоила почти 7 млн евро

Подвязка императрицы Евгении, украденная из Лувра, была украшена 2634 бриллиантами.

Источник: Аргументы и факты

Украденная из Лувра подвязка императрицы Евгении де Монтихо, украшенная свыше 2,6 тысячи бриллиантами, при приобретении обошлась музею почти в семь миллионов евро, пишет Le Parisien.

«Министерство культуры подтвердило, что в воскресенье утром грабители действительно украли большую подвязку с лифа императрицы Евгении. Это украшение шириной 11 сантиметров, инкрустированное 2634 бриллиантами, недавно было приобретено музеем за 6,72 миллиона евро», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что преступники украли из Лувра девять драгоценностей. Как уточнялось, в ограблении участвовала группа из четырех человек. Двое из них непосредственно проникли в музей, а двое других обеспечивали отход.