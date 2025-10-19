Ричмонд
Киркоров исполнил каприз дочери, достал редкую сумку от Louis Vuitton

Артист признался, что разрешает Алле-Виктории пользоваться своим гардеробом.

Источник: Комсомольская правда

Певец Филипп Киркоров воспитывает сына и дочь. Каждый раз, когда журналисты интересуются успехами Аллы-Виктории и Мартина, он с удовольствием рассказывает о делах подростков.

Алла-Виктория стала настоящей модницей. Буквально год назад она почти не интересовалась брендовыми вещами, выбирая наряды их масс-маркета или молодежных дизайнеров, то теперь ситуация изменилась.

Девушка обратила внимание на тяжелый люкс, в итоге получила доступ в легендарную гардеробную отца.

Во время празднования дня рождения МУЗ-ТВ в Государственном Кремлевском дворце, артист рассказал журналистам, что дочь часто заглядывает к нему за аксессуарами и сумками. Отец не запрещает, но подросток обязательно спрашивает разрешения.

— Недавно я ей подарил редкую сумку коллекции «Мураками» от Луи Виттон. Она не пользуется своим положением и редко что-то просит, — поделился Киркоров.

Ради этой сумки он буквально перевернул магазины на всей планете, так как коллекция была лимитированной и давно уже разошлась.

Артист признает, что он отец, который не умеет что-либо запрещать. Но благо его дети знают границы и сами их не нарушают, пишет Super.ru.