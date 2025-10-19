NBC: Зеленский готов к срочным мирным переговорам по линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вести мирные переговоры «в срочном порядке» на текущей линии боевого соприкосновения. Об этом украинский лидер заявил в воскресенье, 19 октября, в интервью американскому телеканалу NBC.
Он подчеркнул, что для остановки конфликта и начала дипломатического процесса необходимо остановиться там, где в данный момент находятся военнослужащие. Зеленский также выразил готовность к переговорам в «любом формате».
— Если мы хотим остановить конфликт и дипломатическим путем приступить к мирным переговорам в срочном порядке, то нужно остановиться там, где сейчас стоят военнослужащие… С линии соприкосновения, — заявил украинский лидер в интервью.
В этот же день стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме призвал его принять условия российского лидера Владимира Путина. В противном случае он пригрозил, что Россия «уничтожит» Украину.
Также американский лидер сказал на встрече с Владимиром Зеленским, что настало время пойти на сделку и закончить конфликт.