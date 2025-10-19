Депутат Останина поддержала мужчин, которые уходят в декрет вместо жен

Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала, что все больше отцов готовы брать на себя заботу о детях и уходить в декрет. В законодательстве РФ давно прописаны равные с матерями права отцов на декретный отпуск, но пока еще это все-таки больше женская прерогатива.
Например, по данным СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 2025 году в отпуск по уходу за малышом ушли порядка 10 тысяч мужчин. Это вдвое больше, чем годом ранее. Парламентарий уверен — мы наблюдаем, как меняется семья.
Мужчины становятся более вовлечены в воспитание детей, и чаще подобное проявляется в молодых семьях.
При выборе, кто из родителей уйдет в декрет, во главе угла материальная составляющая.
— У нас ведь выплаты в декретном отпуске составляют 40% от зарплаты. Поэтому это вполне оправданно. Мне эта тенденция кажется хорошей, — говорит депутат порталу Страсти.
Мужчинам, которые сидят в декрете, не стоит ждать порицания, а наоборот — их будут поддерживать. Ведь молодые люди могут справиться с обязанностями по уходу за ребенком не хуже женщины.
— А с точки зрения заботы о детях, сегодняшние папы, как мне кажется, уделяют им время ничуть не меньше, чем мамы, — подчеркнула Останина.
Тем временем, обсуждается, что с 2026 года в России появится выплата сотрудникам за рождение детей от работодателей. Она составит до одного миллиона рублей, сумма не будет облагаться налогами, пишет ОТР.
Периоды декретного отпуска входят в трудовой стаж и позволяют сохранить право на получении пенсии. За каждого ребенка положены пенсионные баллы: 1,8 — за первым ребенком, 3,6 — за вторым ребенком, 5,4 — за третьим и последующими, пишет Lenta.ru.