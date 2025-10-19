Депутат Останина поддержала мужчин, которые уходят в декрет вместо жен

Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала, что все больше отцов готовы брать на себя заботу о детях и уходить в декрет. В законодательстве РФ давно прописаны равные с матерями права отцов на декретный отпуск, но пока еще это все-таки больше женская прерогатива.