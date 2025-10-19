Александр Ревва помирился с матерью: «Она стала менее злой»

Когда назрел этот конфликт, Александр Ревва встал на сторону жены. С Анжеликой они счастливы уже 18 лет, вместе воспитывают двоих дочерей. Но свекровь не поладила с невесткой. Винит ее в том, что сын перестал помогать, не хочет общаться с матерью и сестрой. Этими обидами Любовь Рачеева не раз делилась с прессой, выставляя сына не в самом лучшем виде.