Александр Ревва помирился с матерью: «Она стала менее злой»

Отношения Александра Реввы с мамой постепенно налаживаются, по крайней мере, сам артист на это очень надеется. В этой семье случилось немало скандалов, Любовь Рачеева не ладит со снохой.
Когда назрел этот конфликт, Александр Ревва встал на сторону жены. С Анжеликой они счастливы уже 18 лет, вместе воспитывают двоих дочерей. Но свекровь не поладила с невесткой. Винит ее в том, что сын перестал помогать, не хочет общаться с матерью и сестрой. Этими обидами Любовь Рачеева не раз делилась с прессой, выставляя сына не в самом лучшем виде.
Сейчас ситуация поменялась, на дне рождения телеканала МУЗ-ТВ в Кремле Александр Ревва отметил, что мама стала более взрослой и мудрой. Теперь из семейных отношений пропала агрессия, а он с женой даже может поехать навестить родительницу.
— Мы делаем это периодически, работаем над этим. Я поддерживаю с мамой связь сейчас. Она стала менее злой, — заключил экс-резидент Comedy Club в себе с порталом Страсти.
Причиной временного сближения стало общее горе: отчим артиста Олег Рачеев скончался после продолжительной болезни. По словам матери, супруг ушёл из жизни дома, на ее руках, после череды тяжелых диагнозов — инсультов, инфарктов и отека легких, пишет aif.ru.
Олег Рачеев был супругом матери артиста Любови более 30 лет. Прощание и похороны оплатил Александр Ревва, пишет Life.ru.