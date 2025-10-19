Платформа для стрельбы по дичи: рядом с местом приземления самолета Трампа нашли подозрительную вышку

Секретная служба США обнаружила подозрительную охотничью платформу, расположенную в прямой видимости от места выхода президента Дональда Трампа из его самолета в аэропорту Палм-Бич, Флорида. Об этом сообщает Fox News Digital со ссылкой на официальные источники.
Площадка была обнаружена агентами несколькими днями ранее, сейчас расследование ведёт ФБР. На опубликованной фотографии видно сооружение на дереве, напоминающее охотничий лабаз — с таких платформ обычно стреляют по дичи.
Директор ФБР Кэш Патель отметил, что пока не установлена связь этой платформы с каким-либо лицом.
Глава отдела коммуникаций Секретной службы Энтони Гульельми сообщил, что агенты нашли лабаз в ходе «предварительной подготовки по обеспечению безопасности» перед визитом Трампа в Палм-Бич.
Источник в правоохранительных органах рассказал Fox News Digital, что конструкция, вероятно, была установлена «несколько месяцев назад». В то же время в самой Секретной службе не стали подтверждать или опровергать, представляет ли эта платформа угрозу для президента.
