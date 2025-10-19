Президент «Барселоны» Лапорта заявил о выходе клуба из футбольной Суперлиги

Он также отметил, что многие концепции, предложенные в рамках Суперлиги, нашли понимание у УЕФА, за исключением вопросов управления и организации соревнований. По словам президента «Барселоны», развитие турнирной системы возможно в рамках Ассоциации европейских клубов, а также через платформу Unify, которую продвигала Суперлига.