Президент «Барселоны» Лапорта заявил о выходе клуба из футбольной Суперлиги

Испанский футбольный клуб «Барселона» принял решение о выходе из проекта Суперлиги. Соответствующее заявление для представителей СМИ сделал президент клуба Жоан Лапорта.
«Причины просты. Мы работали над налаживанием связей между УЕФА и Суперлигой, поскольку с изменением формата Лиги чемпионов увидели улучшение общей формы турнира, и это означает увеличение доходов на 20%. Мы поддерживали проект Суперлиги, но, увидев позитивную динамику в УЕФА, должны отдать приоритет примирению», — пояснил Лапорта.
Он также отметил, что многие концепции, предложенные в рамках Суперлиги, нашли понимание у УЕФА, за исключением вопросов управления и организации соревнований. По словам президента «Барселоны», развитие турнирной системы возможно в рамках Ассоциации европейских клубов, а также через платформу Unify, которую продвигала Суперлига.
Лапорта выразил уверенность в возможности достижения договоренностей, подчеркнув, что УЕФА демонстрирует готовность к изучению новых предложений.
«Нам очевидно, что лучшее место для нас — в УЕФА», — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что УЕФА отклонил предложение Суперлиги изменить формат Лиги чемпионов.