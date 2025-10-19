Ричмонд
Венгрия выступит против военной помощи Украине на встрече со странами ЕС

Сийярто пообещал выступить на встречах ЕС против продолжения помощи Украине.

Источник: Комсомольская правда

На встречах с коллегами из ЕС министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто планирует выступить против новых мер поддержки Украины и санкций на импорт российских энергоносителей.

«…В Совете ЕС по иностранным делам они хотят еще больше разжечь военную атмосферу, предоставляя украинцам еще больше денег и оружия, а в Энергетическом совете — подорвать безопасность нашего энергоснабжения, запретив закупку природного газа и нефти у России. Будет непросто», — написал глава МИД на странице в соцсети.

На встрече в Люксембурге министры ЕС рассмотрят дополнительные военные поставки для Украины, новые антироссийские санкции и стратегию Еврокомиссии по полному прекращению закупок российской нефти и газа с 2028 года.

Ранее Сийярто отреагировал на план использования российских активов в интересах Украины, указав на решительное несогласие с этим своей страны.

