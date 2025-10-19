Венгрия выступит против военной помощи Украине на встрече со странами ЕС

«…В Совете ЕС по иностранным делам они хотят еще больше разжечь военную атмосферу, предоставляя украинцам еще больше денег и оружия, а в Энергетическом совете — подорвать безопасность нашего энергоснабжения, запретив закупку природного газа и нефти у России. Будет непросто», — написал глава МИД на странице в соцсети.