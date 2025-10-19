Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Вассерман: 12-летняя учеба снизит качество образования в России

Парламентарий объяснил, почему возникают подобные предложения.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман раскритиковал предложение увеличить срок обучения детей в школе до 12 лет. Депутат подчеркивает, что подобное новшество приведет к замедлению экономического роста в масштабах страны. А еще негативно повлияет на качество образования в России.

Причины подобных инициатив, отмечает депутат, два: когда экономика находится в упадке, не хватает рабочих мест, то часть людей стараются подольше удержать от рынка труда — на себя их забирает система образования.

— А вторая причина, на мой взгляд, пострашней. Она заключается в том, что качество образования действительно падает, но падает не потому, что не хватает времени на обучение, — объяснил Вассерман в беседе с NEWS.ru.

Депутат отметил, что западная система образования методично разрушает у выпускников целостную картину мира. Если не видишь связи между вещами, то легко вложить в голову человека фальшивую информацию.

— Более 30 лет назад это моровое поветрие дошло и до нас. А если ты не видишь взаимосвязи между фактами, то тебе приходится зазубривать их разрозненно — каждый по отдельности запоминать, — говорит депутат, добавляя, что сил на такое требуется в разы больше и снижает качество образования.

Узнать больше по теме
Анатолий Вассерман: биография, личная жизнь и последние новости об известном публицисте
Эрудит, интеллектуал, публицист и обладатель самой известной в Рунете жилетки. Главное из биографии Анатолия Вассермана, человека-мема, депутата и уроженца Одессы.
Читать дальше