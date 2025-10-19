Депутат Вассерман: 12-летняя учеба снизит качество образования в России

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман раскритиковал предложение увеличить срок обучения детей в школе до 12 лет. Депутат подчеркивает, что подобное новшество приведет к замедлению экономического роста в масштабах страны. А еще негативно повлияет на качество образования в России.
Причины подобных инициатив, отмечает депутат, два: когда экономика находится в упадке, не хватает рабочих мест, то часть людей стараются подольше удержать от рынка труда — на себя их забирает система образования.
— А вторая причина, на мой взгляд, пострашней. Она заключается в том, что качество образования действительно падает, но падает не потому, что не хватает времени на обучение, — объяснил Вассерман в беседе с NEWS.ru.
Депутат отметил, что западная система образования методично разрушает у выпускников целостную картину мира. Если не видишь связи между вещами, то легко вложить в голову человека фальшивую информацию.
— Более 30 лет назад это моровое поветрие дошло и до нас. А если ты не видишь взаимосвязи между фактами, то тебе приходится зазубривать их разрозненно — каждый по отдельности запоминать, — говорит депутат, добавляя, что сил на такое требуется в разы больше и снижает качество образования.