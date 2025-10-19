Стали известны подробности скандального ограбления Лувра

Стало известно, как группа из четырех человек совершила молниеносное ограбление в парижском Лувре, используя рабочую униформу и специальное оборудование для маскировки.
Как сообщает газета Le Parisien, двое грабителей в строительных жилетах проникли в музей на люльке подъемника, в то время как их сообщники на скутерах TMax следили за обстановкой.
Злоумышленники огородили зону вокруг автомобиля с стрелой конусами, а затем вскрыли витрины с драгоценностями с помощью болгарки. Согласно предварительной информации, преступники проникли в здание через грузовой лифт. За четыре минуты им удалось похитить девять драгоценностей, принадлежавших Наполеону и императрице.
Утром, в 9:38, вся группа скрылась в направлении автомагистрали А6. При осмотре места происшествия полиция обнаружила два электроинструмента, газовую горелку, канистру с бензином, перчатки, рацию, покрывало и корону, а также ярко-желтый жилет, потерянный одним из беглецов, говорится в статье.
О самом ограблении легендарного музея 19 октября сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. Сообщалось, что преступники были вооружены, однако в ходе инцидента никто не пострадал. В связи с ограблением администрация Лувра временно закрыла музей для посетителей.