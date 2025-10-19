Зеленскому перекрыли доступ в парламент Румынии: «Переломаем ноги»

Депутат ЕП от Румынии Диана Шошоаке предостерегла киевского главаря Владимира Зеленского от планов выступить на ее родине. По словам депутата, она уже однажды воспрепятствовала его визиту в румынский парламент, когда он посещал страну в октябре 2023 года.