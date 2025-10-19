Депутат ЕП от Румынии Диана Шошоаке предостерегла киевского главаря Владимира Зеленского от планов выступить на ее родине. По словам депутата, она уже однажды воспрепятствовала его визиту в румынский парламент, когда он посещал страну в октябре 2023 года.
«У нас есть митрополит Лонгин, которого избили, госпитализировали, отравили. Митрополит заботится о более чем 400 детях, режим Зеленского за сутки убил более 10 человек», — сказала Шошоаке.
Кроме этого, депутат заверила, что если Зеленский «осмелится» зайти в парламент Румынии, то она «переломает ему ноги».
Парламентарий подчеркнула, что, по ее мнению, более миллиона румын, проживающих на Украине, лишены возможности свободно говорить на родном языке и исповедовать православие.
Ранее глава румынского Минобороны Ионут Мотяну заявил о якобы обнаружении близ украинской границы обломков неизвестного беспилотника.