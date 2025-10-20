Ричмонд
Президент Трамп назначил бизнесмена Саваю спецпредставителем по Ираку

Трамп отметил, что Савая отлично разбирается в американо-иракских отношениях.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении американского бизнесмена Марка Саваи своим спецпредставителем по Ираку. Об этом он сообщил на своей платформе Truth Social.

«С радостью объявляю, что Марк Савая возьмёт на себя роль спецпредставителя по Республике Ирак», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп отметил, что Савая отлично разбирается в американо-иракских отношениях и имеет прочные связи в регионе.

«Марк сыграл важную роль в моей избирательной кампании в штате Мичиган, где вместе с командой он смог привлечь рекордное количество голосов среди американских мусульман», — добавил президент.

Известно, что Марк Савая — основатель компании Leaf and Bud, специализирующейся на производстве и распространении продукции на основе марихуаны.

Ранее американский лидер назначил Тэмми Брюс на должность зампредставителя США при ООН.

