Что можно и нельзя делать в Сергеев день 20 октября, когда наступает зима

Православная церковь 20 октября вспоминает святых Сергия Печерского и Сергия Обнорского. В народе принято отмечать Сергеев день. Однако существует еще одно название — день Сергия Зимнего. Все дело в том, что с названной даты устанавливалась зимняя погода.
Что нельзя делать 20 октября.
Не следует ссориться и провоцировать конфликты с близкими людьми. Нельзя жаловаться на жизнь. Кроме того, 20 октября старались не принимать подарки от малознакомых и незнакомых людей. Предки верили, что вместе с ними можно забрать себе чужие беды и неприятности.
Что можно делать 20 октября.
По традиции, девушки умывались кислым молоком для сохранения красоты и молодости. Считалось, что 20 октября кислое молоко обладает целебными свойствами.
Согласно приметам, снег предвещает раннюю зиму. В том случае, если погода 20 октября хороша, то такой она будет три недели.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о погоде в Беларуси на неделе с 20 по 26 октября: «В первой половине будут заморозки, а к концу недели потеплеет до 18 градусов».
