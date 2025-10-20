Что можно и нельзя делать в Сергеев день 20 октября, когда наступает зима

Не следует ссориться и провоцировать конфликты с близкими людьми. Нельзя жаловаться на жизнь. Кроме того, 20 октября старались не принимать подарки от малознакомых и незнакомых людей. Предки верили, что вместе с ними можно забрать себе чужие беды и неприятности.