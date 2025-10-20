Народный календарь. Чего нельзя покупать на Евлампия, 23 октября

23 октября православные чтут память брата и сестры Евлампия и Евлампии, ставших жертвами гонений против христиан в эпоху правления римского императора Максимиана.
В этот день крестьяне расщепляли поленья на лучину, которые ставили в специальные светильники — светцы. Считается также, что эта дата неблагоприятна для проведения свадьбы. По народному поверью, семья, созданная 23 октября, обречена на распад.
Нельзя приобретать в этот день новые вещи, особенно одежду. В народе говорили, что купленная в эту дату одежда вскоре разонравится, обувь истопчется, а вещь сломается.
Приметы погоды:
На улице слякоть и грязь — до 4 ноября снег не выпадет.
Если 23 октября не ударят морозы, зимы можно не ждать еще четыре недели.
Западная часть неба днем чиста — дождя не будет.
Именины отмечают: Евлампий, Евлампия, Иннокентий, Василий, Андрей.