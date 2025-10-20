Глава РГО Шойгу назвал реальным совместное изучение с США Аляски

По его словам, РГО конечно, хотело, чтобы и на Аляске, и на Чукотке с двух сторон были поставлены памятники летчикам и исследователям. И там и там вполне может и должен появиться музей, чтобы показать героический этап общей истории России и США. Подвиг советских и американских летчиков, добавил Шойгу.