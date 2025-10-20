Глава РГО Шойгу назвал реальным совместное изучение с США Аляски

Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу в интервью KP.RU заявил, что совместное с американцами изучение Аляски вполне возможно.
«Я думаю, это вполне реально. С учетом того, что мы многого достигли в освоении нашего Севера, у нас есть колоссальный опыт, я думаю, придет время, он будет востребован», — ответил он на вопрос, является ли фантазией или может стать реальностью совместное с США изучение Аляски.
Шойгу заметил, что, к примеру, недавно Общество завершило проект по обследованию объектов воздушной трассы «Алсиб».
По его словам, РГО конечно, хотело, чтобы и на Аляске, и на Чукотке с двух сторон были поставлены памятники летчикам и исследователям. И там и там вполне может и должен появиться музей, чтобы показать героический этап общей истории России и США. Подвиг советских и американских летчиков, добавил Шойгу.
Стало известно, что в 2022 году во время проведения экспедиции РГО на Чукотском отрезке трассы «Алсиб» удалось обнаружить и идентифицировать останки члена экипажа самолета Дуглас С-47, разбившегося 28 августа 1943 года в 50 км от поселка Эгвекинот. По комсомольскому билету удалось установить, что найденные останки принадлежат бортрадисту Петру Оконечникову, уроженцу Восточно-Казахстанской области.