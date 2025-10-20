Шойгу анонсировал появление первого учебника РГО по географии к 2028 году

Как писал сайт KP.RU, 14 октября стало известно, что в Краснодаре заложили камень в основание будущего первого в России парка Русского географического общества. Парк РГО раскинется на площади около 15 гектаров в перспективной северной части Краснодара, где формируется новый крупный район. Общественное пространство парка позволит жителям и гостям города погрузиться в природное, историческое и культурное богатство России. Отмечалось, что основание парка приурочено к 180-летнему юбилею РГО, а начало строительных работ запланировано на 2026 год.