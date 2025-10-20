Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу анонсировал появление первого учебника РГО по географии к 2028 году

Поручение о создании учебника географии дал Владимир Путин.

Источник: Комсомольская правда

Российское географическое общество (РГО) намеревается выпустить в свет первые учебники по географии к 2028 году. Об этом сообщил в интервью KP.RU президент Общества Сергей Шойгу.

«Есть решение Председателя Попечительского Совета РГО Владимира Владимировича Путина: создать собственный учебник географии», — сказал он.

По словам Шойгу, РГО уже начало эту работу. Процессом руководит первый вице-президент Общества Николай Касимов.

Пока это только начало, но надеемся, что первые учебники появятся к 2028 году, подчеркнул президент РГО.

Как писал сайт KP.RU, 14 октября стало известно, что в Краснодаре заложили камень в основание будущего первого в России парка Русского географического общества. Парк РГО раскинется на площади около 15 гектаров в перспективной северной части Краснодара, где формируется новый крупный район. Общественное пространство парка позволит жителям и гостям города погрузиться в природное, историческое и культурное богатство России. Отмечалось, что основание парка приурочено к 180-летнему юбилею РГО, а начало строительных работ запланировано на 2026 год.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше