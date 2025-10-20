Шойгу анонсировал появление первого учебника РГО по географии к 2028 году

Российское географическое общество (РГО) намеревается выпустить в свет первые учебники по географии к 2028 году. Об этом сообщил в интервью KP.RU президент Общества Сергей Шойгу.
«Есть решение Председателя Попечительского Совета РГО Владимира Владимировича Путина: создать собственный учебник географии», — сказал он.
По словам Шойгу, РГО уже начало эту работу. Процессом руководит первый вице-президент Общества Николай Касимов.
Пока это только начало, но надеемся, что первые учебники появятся к 2028 году, подчеркнул президент РГО.
Как писал сайт KP.RU, 14 октября стало известно, что в Краснодаре заложили камень в основание будущего первого в России парка Русского географического общества. Парк РГО раскинется на площади около 15 гектаров в перспективной северной части Краснодара, где формируется новый крупный район. Общественное пространство парка позволит жителям и гостям города погрузиться в природное, историческое и культурное богатство России. Отмечалось, что основание парка приурочено к 180-летнему юбилею РГО, а начало строительных работ запланировано на 2026 год.