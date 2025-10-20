Ричмонд
Шойгу: РГО восстановит исследования этносов в Донбассе и Новороссии

Региональные отделения РГО открыты во всех регионах Донбасса и Новороссии, отметил Шойгу.

Источник: Комсомольская правда

Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу в интервью KP.RU заявил, что Общество планирует проведение множества разнообразных проектов в Донбассе и Новороссии, в том числе исследование населяющие их этносы.

«Конечно, там интересно. Они все так или иначе связаны с нашей историей. Здесь у нас есть много разных проектов. Мы, конечно, хотим восстановить те исследования, которые были в том числе в советское время», — сказал Шойгу.

По его словам, в планах и исследования по животному миру. А самое главное, это, конечно, все, что касается этносов. Это изначально, практически с момента основания РГО, была одна из приоритетных задач, отметил он.

Также Шойгу заметил, что уже открыты региональные отделения Общества во всех этих субъектах. Там азартные, очень любящие Россию люди. В Севастополе отремонтировали и превратили в музей Константиновскую батарею, археологи работают по Азовскому и Крымскому побережьям. Ведутся подводные исследования памятников времен Великой Отечественной — недавно был найден теплоход «Армения», добавил он.

Напомним, 18 августа Русское географическое общество отметило свой 180 летний юбилей. Особенность РГО, что при таком почтенном возрасте оно сохраняет юношескую любознательность и молодежную легкость на подъем. Ведь под его эгидой десятки экспедиций изучают Россию круглый год.

