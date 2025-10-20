FT: Трамп на встрече с Зеленским давил на Киев, требуя уступок России

Несмотря на то, что в итоговом заявлении Трамп упомянул о заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения, его жесткий тон по отношению к Зеленскому, как отмечается в материале, вероятно, свидетельствует о готовности «поддержать максималистские требования Путина».