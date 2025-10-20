FT: Трамп на встрече с Зеленским давил на Киев, требуя уступок России

Источники газеты Financial Times сообщил, что на напряженной встрече в Белом доме президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского принять условия России.
В издании встречу назвали «перепалкой», где, по словам участников, Трамп постоянно ругался.
Сообщается, что глава Белого дома отбросил карты линии фронта и настаивал на территориальных уступках со стороны Украины, многократно повторяя тезисы, озвученные российским президентом Владимиром Путиным.
Несмотря на то, что в итоговом заявлении Трамп упомянул о заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения, его жесткий тон по отношению к Зеленскому, как отмечается в материале, вероятно, свидетельствует о готовности «поддержать максималистские требования Путина».
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вести мирные переговоры «в срочном порядке» на текущей линии боевого соприкосновения. Об этом украинский лидер заявил в воскресенье, 19 октября, в интервью американскому телеканалу NBC.