Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Трамп на встрече с Зеленским давил на Киев, требуя уступок России

Источники газеты Financial Times сообщил, что на напряженной встрече в Белом доме президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского принять условия России.

Источники газеты Financial Times сообщил, что на напряженной встрече в Белом доме президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского принять условия России.

В издании встречу назвали «перепалкой», где, по словам участников, Трамп постоянно ругался.

Сообщается, что глава Белого дома отбросил карты линии фронта и настаивал на территориальных уступках со стороны Украины, многократно повторяя тезисы, озвученные российским президентом Владимиром Путиным.

Несмотря на то, что в итоговом заявлении Трамп упомянул о заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения, его жесткий тон по отношению к Зеленскому, как отмечается в материале, вероятно, свидетельствует о готовности «поддержать максималистские требования Путина».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вести мирные переговоры «в срочном порядке» на текущей линии боевого соприкосновения. Об этом украинский лидер заявил в воскресенье, 19 октября, в интервью американскому телеканалу NBC.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше