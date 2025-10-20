Новые подробности ограбления Лувра: вот как орудовали преступники

Похитители привезли к Лувру собственную спецтехнику — автогидроподъемник, который и использовали для взлома. Об этом в эфире BFMTV заявила парижский прокурор Лор Беко, на основе данных следствия.
«Ограбление совершили четыре преступника в масках: один был за рулем подъемника, другой находился рядом с ним в качестве пассажира», — сказала прокурор.
Так, используя лестницу подъемника, двое грабителей поднялись на второй этаж, где вскрыли окно электропилой со специальной насадкой. Это позволило им беспрепятственно попасть в галерею Аполлона, где сосредоточены основные ювелирные сокровища Лувра. Как уточнила прокурор, нападавшие не имели при себе оружия.
Уточняется, что преступники также угрожали сотрудникам музея.
По словам Бекo, хотя сигнализация в Лувре сработала и должна была привлечь внимание уличных нарядов полиции, персонал в это время был занят эвакуацией. Это подтверждается опубликованным видео, где видно, как один из грабителей в желтом жилете спокойно вскрывает витрину, пока все силы сотрудников были отвлечены на вывод посетителей.
По заверениям Беко, Лувр может открыться в скором времени, так как следователи уже закончили необходимую работу на месте преступления.
Напомним, что ограбление в Лувре произошло 19 октября, оно длилось всего 7 минут.