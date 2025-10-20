Новые подробности ограбления Лувра: вот как орудовали преступники

По словам Бекo, хотя сигнализация в Лувре сработала и должна была привлечь внимание уличных нарядов полиции, персонал в это время был занят эвакуацией. Это подтверждается опубликованным видео, где видно, как один из грабителей в желтом жилете спокойно вскрывает витрину, пока все силы сотрудников были отвлечены на вывод посетителей.