Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фетисов назвал себя политиком, многое сделавшим для страны

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил о своих достижениях в политике. По словам парламентария, он внес значительный вклад в развитие страны.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил о своих достижениях в политике. По словам парламентария, он внес значительный вклад в развитие страны.

Читать далее.