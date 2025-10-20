Росавиация временно ограничила работу аэропорта Казани

В международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Такое решение приняло руководство аэропорта, как сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко в Telegram.
По его словам, эти меры направлены на полное обеспечение безопасности полетов и носят временный характер.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — подчеркнули в сообщении.
Немногим ранее, в воскресенье, 19 октября, сразу две российских воздушных гавани ввели временные ограничения на обслуживание гражданских самолетов. Эти меры затронули аэропорты Пензы и Саратова. Уточнялось, что ограничения были введены для обеспечения безопасности.