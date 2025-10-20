Проверки на мусорных полигонов РФ у аэропортов выявили одну закономерность

Всего обследования запланированы на 165 полигонов в 62 регионах: 156 уже заключили договоры на исследования, 7 находятся в процессе, в том числе 4 — повторно после отрицательных результатов. В РЭО уточнили, что проверки продолжатся до конца года, чтобы привести объекты в соответствие требованиям безопасности.