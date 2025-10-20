Проверки на мусорных полигонов РФ у аэропортов выявили одну закономерность

Российский экологический оператор сообщил, что орнитологические обследования объектов ТКО возле аэродромов продолжаются для выявления опасных скоплений птиц и определения мер их предотвращения. Из 151 проверенного полигона 134 получили положительные заключения, 15 — отрицательные и признаны опасными для близлежащих аэродромов и самолетов. Об этом пишет РИА Новости.
Главная причина «минусов» — недостаточная защита, позволяющая птицам добираться до органических отходов. Такие полигоны обязаны в течение шести месяцев устранить нарушения и пройти повторную проверку; исполнение контролирует транспортная прокуратура.
По словам замминистра природных ресурсов Дениса Буцаева, проверки охватывают объекты в радиусе 15 км от взлетно‑посадочных полос (шестая подзона приаэродромной территории), поскольку массовые скопления птиц у мусорных объектов несут санитарные и экологические риски и затрагивают безопасность полетов.
Всего обследования запланированы на 165 полигонов в 62 регионах: 156 уже заключили договоры на исследования, 7 находятся в процессе, в том числе 4 — повторно после отрицательных результатов. В РЭО уточнили, что проверки продолжатся до конца года, чтобы привести объекты в соответствие требованиям безопасности.
Ранее во Владивостоке самолет повредил нос при столкновении со стаей птиц.